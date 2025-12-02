Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – La Fondazione Biotecnopolo di Siena ha preso parte agli Stati Generali dei Medici Italiani in Belgio.

All’evento organizzato dall’Ambasciatore Federica Favi hanno partecipato il Ministro della Salute Orazio Schillaci e il Presidente della Commissione Sanità del Senato Francesco Zaffini.

La Fondazione Biotecnopolo di Siena è intervenuta con il Direttore Generale Gianluca Polifrone. La partecipazione del Biotecnopolo si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a consolidare la presenza dell’Italia nella rete europea della ricerca e dell’innovazione biomedica.

La capacità di costruire legami stabili nel contesto europeo è un interesse strategico nazionale. Il rafforzamento dei partenariati aiuta il Paese a presidiare i temi della prevenzione, delle emergenze sanitarie e delle nuove tecnologie, in una fase in cui la competizione globale richiede coordinamento e visione.

“Il Biotecnopolo crede nel valore delle reti europee” ha dichiarato Polifrone. “Servono alleanze solide per affrontare le sfide della salute pubblica. I professionisti italiani che lavorano all’estero sono un punto di forza per il nostro sistema. Il loro contributo ci aiuta a costruire progetti più robusti. La nostra presenza a Bruxelles conferma la volontà di svolgere come Fondazione Biotecnopolo di Siena un ruolo di primo piano nella cooperazione scientifica europea”.

L’incontro ha segnato un passo avanti nel dialogo tra il mondo medico italiano in Belgio, le istituzioni e le realtà della ricerca. La Fondazione Biotecnopolo continua così a rafforzare la propria dimensione internazionale e a sostenere l’impegno dell’Italia nei settori chiave della scienza e della salute.

