Tempo lettura: 4 minuti

PISA – La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Associazione Allievi e l’Associazione ex Allievi della Scuola, ospita dal 4 al 7 dicembre 2025, Universo Corto – International Short Film Festival, il festival internazionale dedicato al cortometraggio giunto alla sua XVIII edizione.

Ideato e promosso dal Circolo Culturale Giovani Persone, il Festival, diretto da Francesco Monceri, conferma anche per quest’anno la propria vocazione internazionale e la qualità della sua proposta, con un concorso che riunisce opere provenienti da ogni parte del mondo, spesso già vincitori o in concorso in prestigiosi Festival come il Premio Oscar, il Sundance Film Festival, il Festival di Cannes, Clermont-Ferrand Short Film Festival.

Con ingresso gratuito e un programma ricco di proiezioni, dibattiti ed eventi culturali, Universo Corto continua a essere uno degli appuntamenti più attesi a Pisa per gli appassionati di cinema e per l’intera comunità.

Una storia di eccellenza internazionale

A guidare la manifestazione è il Presidente Roberto Faenza, cineasta e intellettuale che continua a sostenere la missione originaria del Festival: offrire uno spazio di visibilità e confronto ai nuovi linguaggi audiovisivi, promuovendo l’opera dei giovani autori e favorendo un dialogo attivo tra cinema, società, politica e diritti.

Nel corso degli anni Universo Corto ha costruito un prestigio riconosciuto a livello globale, grazie anche a una tradizione di giurie d’eccezione che hanno visto come presidenti personalità del calibro di Marco Bellocchio, Oliviero Toscani, Robert Zemeckis. Per questa edizione, la Presidente della Giuria sarà la cineasta tunisina-canadese Meryam Joobeur, vincitrice nel 2018 del Toronto International Film Festival Award for Best Canadian Short Film con il corto ‘Brotherhood’.

L’Albo d’Oro, che dal 2004 premia cortometraggi provenienti da oltre trenta Paesi, testimonia l’attenzione del Festival ai temi più rilevanti del nostro tempo e ai talenti emergenti della scena cinematografica mondiale.

Edizione 2025: cinema, diritti e nuove sfide dell’umano

La XVIII edizione si articola in tre serate di proiezioni e nella cerimonia finale di premiazione del 7 dicembre, con una programmazione che affianca cortometraggi internazionali, incontri con autori, presentazioni editoriali e tre dibattiti tematici dedicati alle trasformazioni contemporanee: Ripensare l’Umano tra guerra, politica e diritto; Intelligenza artificiale e trasformazione dell’umano; essere umano e animali non umani: fra comunicazione e fraintendimenti.

Tra gli ospiti e relatori figurano studiosi, autori e personalità del mondo accademico, tra cui i professori Alberto Di Minin, Flavia Monceri, Yomi Braester, Paolo Heritier, Andrea Minuz, Nicola Perullo, insieme ai numerosi autori provenienti da Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa e Asia che presenteranno le loro opere in concorso.

Il Pre-Evento e l’apertura ufficiale del Festival

Mercoledì 3 dicembre alle ore 18, presso il Cinema Arsenale di Pisa, è in programma la proiezione del film ‘Who do I belong to’. Sarà presente in sala la regista Meryam Joobeur. Ingresso gratuito.

L’apertura del Festival, giovedì 4 dicembre alle 15:30, sarà dedicata alla proiezione del film “Il giocatore invisibile” di Stefano Alpini, già presidente di giuria dell’XI edizione. Tutti gli appuntamenti del Festival saranno presentati da Luciana Cipriani e Marco Bani.

Un ponte tra generazioni e culture

Confermandosi come uno degli appuntamenti più longevi e riconosciuti nel panorama del cortometraggio internazionale, Universo Corto continua a rappresentare un laboratorio culturale aperto, capace di connettere studenti, registi, ricercatori e pubblico attraverso il confronto su temi globali e la scoperta di nuovi modi di raccontare il mondo tramite il cinema breve.

Tutte le informazioni sul Festival, sulle opere in concorso, sugli ospiti e sugli eventi in programma sono disponibili sul sito: https://www.universocorto.org/

A questo link è consultabile il programma completo.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita

Le dichiarazioni

“Accogliere il festival Universo Corto alla Scuola Sant’Anna significa intrecciare linguaggi artistici e ricerca accademica, creando uno spazio in cui cinema, pensiero critico e innovazione si incontrano e si confrontano su tematiche di grande impatto sociale e culturale. Questo festival rappresenta un’importante occasione per la nostra comunità, come testimonia la partecipazione attiva dell’Associazione Allievi e dell’Associazione Ex Allievi nell’organizzazione dell’evento” commenta Giuseppe Turchetti, ProRettore ai Rapporti con Imprese, Enti e Territorio della Scuola Sant’Anna.

“Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini – di accogliere a Pisa, anche per quest’anno, la rassegna dedicata al cortometraggio: un genere talvolta percepito come di nicchia, ma oggi più che mai estremamente attuale in un’epoca dominata dai social e dall’immediatezza del messaggio”.

“La forma breve si presta infatti in modo naturale alla sperimentazione, alla formazione e alla comunicazione rapida ed essenziale, risultando oggi uno strumento efficace anche per veicolare contenuti culturali e identitari”, prosegue Turchetti. “È un festival pensato per un pubblico giovane e universitario, ma capace di parlare a tutti, e che anno dopo anno sta assumendo un respiro sempre più internazionale”.

“L’amministrazione comunale conferma il suo impegno a sostegno del Festival, perché riteniamo che Universo Corto debba mantenere a Pisa, sede di tante eccellenze culturali, la sua casa naturale. Confidiamo che questa edizione possa ottenere il successo di pubblico che merita e continui a crescere, consolidando il ruolo di Pisa come luogo ideale per accogliere e promuovere il cinema breve e le sue nuove forme di linguaggio”, conclude l’assessore.

“La piacevole novità di questa edizione – afferma il responsabile del festival Francesco Monceri – è l’ulteriore rafforzamento della vocazione culturale/sociale del festival con la compartecipazione all’organizzazione, che spero possa prolungarsi nel tempo, della Scuola Superiore Sant’Anna, ambiente d’elezione per lo sviluppo della riflessione sul cinema che è anche riflessione sullo sviluppo della società, soprattutto a partire dal puntuale riscontro delle sue contraddizioni”.

“La conferma di questa edizione – conclude Monceri- è la particolare attenzione che l’Amministrazione Comunale, oggi incarnata dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Filippo Bedini, ha negli ultimi anni mostrato verso il festival, incoraggiando il rientro a Pisa della manifestazione e curando con sensibilità ogni dettaglio nei rapporti per un suo possibile ulteriore sviluppo”.