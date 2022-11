FIRENZE – Un altro passo verso la semplificazione dello snodo ferroviario di Firenze. Rfi ha affidato l’appalto per la realizzazione del passante e della stazione dell’AV.

Il bando da oltre un miliardo se l’è aggiudicato il consorzio che vede in campo Impresa Pizzarotti e Saipem. Il passante si sviluppa per circa 7 chilometri in sotterranea, con due gallerie parallele mediamente a circa 20 metri di profondità, completate con due tratti terminali in superficie: a nord tra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi, e a sud nei pressi della stazione di Firenze Campo di Marte. Lo scavo avverrà con tecniche di tipo meccanizzato tramite l’utilizzo di una fresa tunnel boring machine.

Lungo il tracciato in sotterraneo verrà realizzata la nuova stazione AV/AC Firenze Belfiore, progettata dallo studio di architettura Foster e dalla società di ingegneria Ove Arup and partner.

Sarà interconnessa con la stazione di Santa Maria Novella e con l’intera area urbana circostante grazie a diverse modalità di trasporto: il nuovo people-mover che opererà tra la nuova stazione e Santa Maria Novella, la linea 2 del sistema tramviario cittadino già in esercizio e la nuova fermata ferroviaria di superficie denominata Circondaria. L’entrata in funzione della fresa è prevista entro la fine di marzo.