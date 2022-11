LUCCA – Lucca Summer Festival annuncia il primo grande concerto del 2023 nell’area delle Mura storiche cittadine con i Blur, la band simbolo del brit pop che si riunisce. Il concerto-evento sarà sabato 22 luglio 2023, unico in Italia e primo loro spettacolo nel nostro paese dal 2013.

L’evento vedrà Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree riunirsi come Blur per eseguire le loro canzoni iconiche in quello che sarà anche il primo spettacolo della band al Lucca Summer Festival. Completeranno il programma della serata alcuni special guests che verranno annunciati in seguito.

Apertura vendita generale dei biglietti il 2 dicembre su www.ticketone.it, informazioni su www.luccasummerfestival.it.