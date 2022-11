ALTOPASCIO – Secondo appuntamento con la rassegna “Puccini OFF” , il cartellone che integra e completa quello della stagione di prosa del teatro Giacomo Puccini creato con la Fondazione Toscana Spettacolo e che valorizza gli spettacoli, gli autori e le compagnie locali, gli artisti emergenti o le nuove proposte.

L’appuntamento è mercoledì 30 novembre, alle 21.15, con “Gli allegri chirurghi” , portato in scena dalla Compagnia del Molo di Viareggio, diretta da Stefano Toncelli. Lo spettacolo, tratto da “It runs in the family” di Ray Cooney, racconta le vicende di tre chirurghi alle prese con i ferventi preparativi per la recita di Natale. Nel tranquillo ospedale Sant’Andrea, ci si prepara soprattutto per l’importante conferenza che lancerà la carriera del dottor Mortimere.

Sembra andare tutto per il meglio, ma l’ex infermiera Tate porta con sé una notizia a sorpresa che rischia di mandare tutto all’aria. Bugie, sotterfugi, gag, inganni e travestimenti: ci sono tutti gli ingredienti per una serata esilarante.

Lo spettacolo è proposto da UNICEF: l’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto per sostenere i progetti dell’associazione.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso il Crazy Sport in Via Cavour, 12 ad Altopascio.