ROMA – Contro la centrale geotermica di Abbadia San Salvatore (Siena) c’è anche il ministero dei Beni Culturali.

Alla scadenza del termine per presentare opposizione alla presidenza del Consiglio, il ministro Dario Franceschini ha firmato il documento che blocca, per lo meno in via momentanea, l’impianto delle Cascinelle.

Il ministero si è quindi unito al parere già espresso dalla Soprintendenza, che per ben cinque ha aveva dato valutazione contraria. La Regione aveva comunque deciso di portare avanti l’iter della Valutazione d’impatto ambientale, pur essendo consapevole della possibilità del ricorso. Adesso sarà la presidenza del Consiglio a dover decidere se la centrale potrà essere fatta oppure no.