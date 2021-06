VIAREGGIO – “Viareggio non dimentica”. E’ la scritta che campeggia da questa mattina all’alba sulla sabbia del bagno ’90/o minuto’ a Focette, nel comune di Pietrasanta (Lucca) nel giorno del 12mo anniversario della strage di Viareggio del 29 giugno 2009.

La spiaggia dello stabilimento balneare del titolare Giuliano Olivi è stata trasformata in una grande opera d’arte con la scritta sulla sabbia a caratteri cubitali e 32 palloncini rossi. «Vogliamo che sia fatta giustizia per le vittime, Viareggio non dimentica – sottolinea Olivi – ho posizionato 32 palloncini rossi sulla sabbia quante sono state le vittime».

