Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Una giornata di grande emozione all’Università di Pisa, dove Manisha Rani, giovane studentessa con disabilità visiva, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche discutendo la sua tesi dal titolo “Dal Risorgimento alla Costituzione. Il lungo cammino verso la Repubblica Italiana”.

Accompagnata dall’affetto di familiari e amici, visibilmente commossi e orgogliosi, Manisha Rani ha raccontato la sua esperienza universitaria come «significativa e impegnativa». Difficoltà e momenti di smarrimento non sono mancati, specie all’inizio, quando si è dovuta orientare in un ambiente nuovo, affrontando le sfide legate alla sua disabilità visiva. Il percorso, però, si è trasformato in un’importante occasione di crescita personale e professionale.

Determinata e consapevole, la studentessa ha potuto contare sul supporto dell’Ufficio Servizi per l’Inclusione degli Studenti con Disabilità (Usid) dell’Ateneo pisano, che ha seguito con competenza e attenzione gli sviluppi del suo cammino accademico. «Un ringraziamento speciale va all’ufficio Usid che, con la sua disponibilità, mi ha aiutata concretamente lungo tutto il percorso», ha dichiarato Manisha.

Particolare attenzione la giovane laureata ha riservato nella scelta della tesi, incentrata sul significato della Costituzione Italiana: «Ho scelto questo tema perché credo che la nostra Costituzione sia la base del vivere civile e democratico, racchiudendo valori fondamentali come l’uguaglianza, la libertà e la solidarietà». L’analisi svolta le ha permesso di approfondire la storia d’Italia e di capire meglio il ruolo delle istituzioni.

La relatrice, professoressa Cinzia Rossi, sottolinea «la passione, la maturità e lo spirito di iniziativa» dimostrati da Manisha durante il lavoro, oltre alla capacità di analizzare le fonti con spirito critico e metodo.

Guardando al futuro, Manisha Rani non intende fermarsi qui: «Proseguirò gli studi con una laurea magistrale in scienze politiche internazionali, per approfondire i temi che mi appassionano e aprirmi nuove prospettive».

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita