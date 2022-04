FIRENZE – “Sul Pnrr si sta facendo molta fatica: penso ai rapporti con le soprintendenze, alla scarsità dei materiali per i cantieri, ai costi dell’energia per gli appalti: in tutto questo dobbiamo trovare il modo per rispettare i tempi”.

Lo ha detto Matteo Biffoni, presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato in occasione dell’assemblea regionale dei sindaci toscani.

“Oggi i Comuni hanno principalmente tre grandi priorità – ha detto Biffoni ai circa 130 sindaci – rispettare le scadenze del Pnrr, strutturarsi per accogliere i profughi ucraini, sollecitare una non più rinviabile riforma del Tuel, il testo unico per gli enti locali, e dello status giuridico dei sindaci. Su questi temi ci stiamo impegnando, perché ne va del futuro dei nostri territori”.