SIENA – “L’ordine del giorno naturalmente non è vincolante ma rappresenta comunque un segnale importante”. A sottolinearlo Fabio Tamagnini, vicepresidente di Ance Siena, in merito all’atto approvato da Forza Italia sul superbonus.

Secondo quanto previsto nell’ordine del giorno approvato si impegna il Governo “a valutare di adottare disposizioni volte a estendere di almeno tre mesi il termine di applicazione del Superbonus in caso di interventi già avviati il 17 febbraio 2023 riguardanti interi condomini o mini condomini in mono proprietà di persone fisiche, anche prevedendo la condizionalità di aver svolto almeno il 30 per cento dei lavori entro il 31 dicembre 2023”.

Dopo la bocciatura di tutti gli emendamenti del dl Asset che chiedevano una proroga del Superbonus 110%, infatti, il Parlamento si è espresso in modo positivo su un ordine del giorno a cui il governo ha dato parere favorevole e che prevede un allungamento della misura.

“Come sistema delle imprese vogliamo continuare a lavorare in un mercato trasparente che premi la professionalità delle imprese vere e strutturate e che apprezzi il loro legame con il territorio”, ha concluso Tamagnini.