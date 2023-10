FIRENZE – Un’alleanza in nome del Pnrr. “C’è bisogno di un grande patto fra le imprese e le istituzioni per costruire una spinta fortissima nel nostro Paese: per la Toscana significa investimenti per sette milioni di euro”.

Ad affermarlo il governatore Eugenio Giani, intervenendo all’evento di Firenze per i 50 anni di Ance Toscana. “Con il documento dello scorso luglio – ha aggiunto – il governo ha stabilito che le 1.350 case di comunità finanziate con il Pnrr sono diventate 936. In qualche cassetto di Ministero si sa quali siano state tagliate, ma a noi nessuno ha detto nulla. Il caos regna sovrano a certi livelli. Mai più di oggi c’è bisogno da parte delle istituzioni di uno stimolo per la crescita ed il futuro”.