di Marco Buselli

VOLTERRA – Il Consigliere Regionale di FdI, Diego Petrucci, ha appena avvertito a mezzo stampa che la subintensiva cardiologica a Volterra, assieme alla copertura cardiologica h24, non sarà ripristinata. Questo quanto la Regione, attraverso le spiegazioni Asl, avrebbe scritto al Consigliere, in risposta alle proprie richieste.

Nessun cenno a posto di osservazione breve pediatrica e a reperibilità pediatrica

Con questo il Consigliere Petrucci nota che nessun cenno è fatto neanche alla necessaria attivazione di un posto di osservazione breve pediatrica, né alla reperibilità pediatrica. Non si parla neanche della realizzazione di un reparto di terapia intensiva. Petrucci aggiunge alla sua nota anche le criticità appena segnalate da SOS Volterra in relazione alle cure oncologiche, le cui sedute sarebbero state dimezzate.

Chiodi (Sos Volterra): «Proseguire la battaglia, non ci fermeremo»

«Tutto ciò ci conferma – dichiara il Presidente di SOS Volterra Alberto Chiodi – la necessità improrogabile di proseguire la battaglia, assieme a tutti coloro che non accettano soluzioni al ribasso, per ottenere ciò che spetta a Volterra e al territorio. Non ci fermeremo mai».

