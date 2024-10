FIRENZE – Prosegue lo scavo del tunnel dell’Alta velocità sotto Firenze. La fresa, che ha iniziato lo scavo in assetto definitivo da Campo di Marte nel novembre del 2023, dopo poco meno di un anno, si trova sotto viale Lavagnini, nei pressi del lago dei Cigni della Fortezza da Basso.

In tutto sono stati percorsi 1.630 metri su una lunghezza complessiva di 7 chilometri. “Sono orgoglioso di quest’opera pubblica che ci proietta nel futuro e contribuisce a creare nuovi orizzonti per la Toscana Siamo a circa 22 metri di profondità – ha proseguito il presidente Eugenio Giani ringraziando Rfi, le maestranze e gli operai impegnati – avviene con una capacità millimetrica. La fresa infatti porta via 27 millimetri di terra al minuto per un tunnel che appunto avanza oltre 10 metri al giorno”.

