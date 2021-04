PISA – «In ricordo delle vittime dell’epidemia di Covid-19», così è scritto nella targa scoperta ieri pomeriggio nell’area verde di via Sempione, a ridosso del centro dI Pisa, dall’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno, e dall’assessore alla Protezione civile Raffaele Latrofa.

Vicinanza alle tante famiglie che hanno perso i propri cari

Nei giorni scorsi, nella stessa area, era stato piantato un albero. L’iniziativa è nata su proposta e in collaborazione con il comitato di quartiere e con l’associazione Sguardo di Vicinato. «E’ una giornata commemorativa per ricordare le tante vittime della pandemia dedicando loro una targa e un albero quale simbolo di rinascita alla vita – ha detto Bonanno – e l’amministrazione comunale ha accolto volentieri la proposta del comitato civico e dell’associazione Sguardo di vicinato per dimostrare vicinanza alle tante famiglie che hanno perso i propri cari. Voglio ringraziare anche forze dell’ordine, polizia municipale, protezione civile, medici e infermieri, associazioni e tutti coloro che sono stati in prima linea in questi momenti drammatici».