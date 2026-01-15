Tempo lettura: 2 minuti

Francesco Maestrelli, un altro tennista italiano sul palcoscenico del tennis mondiale.

Dopo il carrarino Lorenzo Musetti, la lucchese Jasmine Paolini, la fiorentina Martina Trevisan, ecco ora anche il pisano Maestrelli che si è qualificato agli Australian Open.

La corsa di Maestrelli

Francesco Maestrelli, 23 anni, si è infatti qualificato nel tabellone principale di uno dei tornei più importanti del tennis mondiale, dopo aver superato nelle qualificazioni il serbo Dušan Lajović, ex numero 23 a livello globale. Una vittoria difficile, ottenuta in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in oltre due ore di gioco, che rappresenta per il giovane pisano l’accesso al primo Grande Slam della sua vita.

Per Maestrelli, il percorso nelle qualificazioni è stato un successo dietro l’altro, avendo sconfitto nei turni precedenti Lorenzo Giustino e Thiago Seyboth Wild senza perdere nemmeno un set.

Il gruppo dei toscani

Il nome di Maestrelli va ad aggiungersi agli altri giovani tennisti toscani già qualificati agli Australian Open: il carrarese, classe 2002 Lorenzo Musetti, che all’esordio sfiderà il belga Collignon, è inserito nella parte bassa del tabellone, nel quarto di Djokovic e Jasmine Paolini, 30enne di Bagni di Lucca, n.7 del ranking e del seeding, che giocherà nel tabellone principale dello Slam Down Under per la settima volta consecutiva in carriera.

Per quanto riguarda infine la fiorentina Martina Trevisan, la numero 124 del ranking mondiale ha scelto di rinunciare al primo Slam della stagione, motivando la decisione con la necessità di recuperare pienamente la condizione fisica.

Tra i primi a fare i complimenti al tennista pisano il vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, che ha definito “l’ingresso di Francesco Maestrelli nel tabellone principale degli Australian Open un risultato di grande valore sportivo e simbolico, che porta un giovane pisano tra i grandi del tennis mondiale. In una fase in cui il tennis italiano è protagonista a livello internazionale con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti – prosegue Mazzeo – questo traguardo rappresenta un segnale importante per tanti giovani e per tutto il nostro territorio”.