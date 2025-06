Tempo lettura: < 1 minuto

CHIANCIANO TERME – Un incontro, in programma per giovedì 12 giugno alle ore 18 al Teatro Caos di Chianciano Terme di approfondimento sui temi del riposizionamento di Chianciano Terme nel mercato toscano e nazionale alla luce delle strategie di rilancio del settore termale per il futuro di Chianciano Terme come destinazione di eccellenza per benessere, salute e turismo.

E’ in programma per giovedì 12 giugno alle ore 18 al Teatro Caos di Chianciano Terme l’incontro pubblico Terme e futuro organizzato dall’Amministrazione comunale e che vedrà la partecipazione, oltre della Sindaca Grazia Torelli e dell’assessore regionale al turismo Leonardo Marras anche del Presidente di Terme di Chianciano Spa Massimo Caputi.

“Sappiamo che l’elemento termale rappresenta un pilastro della nostra identità, e l’incontro ‘Terme e futuro’ nasce dalla volontà di condividere le strategie pubbliche ma anche di ascoltare dagli operatori privati la loro programmazione per il rilancio della nostra destinazione partendo dal ruolo centrale del termalismo. Grazie al sostegno della Regione Toscana e alla collaborazione con le realtà locali, stiamo lavorando per proteggere i nostri beni strategici, come il Parco Acquasanta, ma riteniamo indispensabile che il percorso di sviluppo e valorizzazione sia condiviso anche da quello che rappresenta uno degli asset strategici più importanti per la nostra città, quello termale”.

Al centro del dibattito, quindi, la valorizzazione del patrimonio termale di Chianciano Terme anche alla luce del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana della redazione dell’Agenda Urbana, un piano strategico per una città più sostenibile, attrattiva e vivibile per cittadini e visitatori e nuovi residenti.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita