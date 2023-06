POGGIBONSI – La scossa di terremoto di magnitudo 3.7, registrata alle 12:19 con epicentro a Poggibonsi (Siena), al confine tra le province di Siena e Firenze, è stata avvertita dalla popolazione in tutta la Valdelsa: la gente si è riversata in strada.

Al momento non si registrano danni. Solo 5 le richieste di intervento e nessuna alla centrale del 118. Nessuna criticità al momento è stata registrata nell’ospedale di Campostaggia, mentre in via precauzionale sono stati evacuati e chiusi, a San Gimignano, il museo civico, la pinacoteca e la torre grossa.

La scossa è stata avvertita anche nella città del Palio. Nel febbraio scorso Siena era stata al centro di uno sciame sismico durato giorni. Per precauzione e per evitare qualsiasi criticità, il Comune di Siena ha immediatamente disposto la chiusura dei musei comunali (Museo Civico, Museo dell’Acqua e Torre del Mangia) per le intere giornate di oggi e di domani, mercoledì 29 giugno. Nelle strutture comunali non si sono registrati danni a cose o persone. A Siena, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa i maturandi che stavano sostenendo gli esami sono stati fatti uscire dalle aule e dopo le verifiche sugli edifici, sono stati fatti rientrare.