SIENA – In conseguenza della scossa di terremoto di 3.7 con epicentro a Poggibonsi, alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena sono caduti.

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire eventuali danni anche all’interno del Duomo, che nel frattempo è stato evacuato. Interventi dei vigili del fuoco anche in via dei Fusari e a Porta Pispini per il distacco di alcuni calcinacci. Su indicazione del Prefetto di Siena e al fine di garantire la sicurezza di tutte e tutti, è stata disposta l’immediata chiusura degli edifici universitari a Siena con sospensione delle attività.

