PISA – La Tirrenica potrebbe essere a un punto di svolta. Secondo il ministro Matteo Salvini, che ha annunciato che l’annoso contenzioso “è stato definitivamente sbloccato, perché oggi Anas presenterà il progetto esecutivo al Consiglio superiore dei lavori pubblici che è un organismo del ministero e quindi cercheremo di sbloccare questa vicenda prima possibile”.

Il leader del Carroccio ha insistito di essere personalmente impegnato per dare un impulso all’opera: “Da ministro cerco di accelerare, di trovare fonti di finanziamento e di approvare progetti. Posso assicurare che settimanalmente le mie telefonate, ai limiti dello stalking, sulla Tirrenica le faccio a chi di dovere”. Il ministro ha parlato anche della Fi-Pi-Li: “ha assolutamente bisogno di lavoro di ammodernamento, ma chiedere un pedaggio ai cittadini in un momento difficile come questo richiede prudenza”.