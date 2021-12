FIRENZE – I ristoratori di Tni Italia, Rari Nantes Florentia, Rarini per Amore onlus e Italia 7 scendono in campo per la Fondazione ANT, Assistenza nazionale tumori, con ‘Quinto tempo solidale’, un’iniziativa di sport e solidarietà a sostegno dell’assistenza ai malati di cancro, con la partecipazione straordinaria del gruppo folkloristico “cantantutticantanchio’ interpreti dei canti popolari della tradizione fiorentina e toscana.

Madeo: «Un piccolo gesto per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà a chi ha problemi di salute»

«Stiamo attraversando un momento difficile, ma lo è ancora di più per i malati oncologici. Per questo non vogliamo lasciarli soli. Questa iniziativa è solo un piccolo gesto per esprimere, in una società che è diventata sempre più cinica e divisa, la nostra vicinanza e solidarietà a chi ha problemi di salute», dichiara Raffaele Madeo, presidente di Tni Italia, sigla sindacale che rappresenta le imprese del mondo della ristorazione e ricettività.

Martini: «ANT lotta per estendere a più persone possibili l’assistenza sanitaria domiciliare»

Alle parole del presidente Madeo fanno eco quelle di Simone Martini, delegato fiorentino di Fondazione ANT Onlus: «Ringraziamo di cuore i ristoratori di Tni Italia unitamente ad Italia 7 e Rarini – per questa bellissima iniziativa che testimonia la loro vicinanza alla causa di ANT che lotta per estendere a più persone possibili l’assistenza sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore attraverso i suoi ODO (ospedali domiciliari oncologici) che portano le cure oncologiche direttamente a casa del malato».

Aperitivo gratuito

Per partecipare all’aperitivo gratuito offerto dai ristoratori di TNI Italia che si svolgerà nell’atrio esterno della piscina comunale di Bellariva durante l’intervallo del doppio match casalingo di pallanuoto sarà necessario prenotarsi secondo le consuete procedure di partecipazione alle gare, scrivendo una mail a prenotazione.partite@rarinantesflorentia.it.