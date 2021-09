FIRENZE – Sarà Lorenzo Zazzeri, nuotatore fiorentino vincitore della medaglia d’argento nella staffetta 4×100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, a dare il via alla XIX edizione di Corri la vita domenica prossima, 26 settembre.Come l’anno scorso, causa Covid, non ci sarà la tradizionale corsa ma altre attività.

Madrina d’eccezione della manifestazione che abbraccia tutta la Toscana tra sport e cultura, promuovendo la raccolta fondi per progetti dedicati alla prevenzione e cura del tumore al seno, sarà l’attrice e comica Angela Finocchiaro, che ha scelto di vivere nella campagna toscana. La manifestazione prenderà il via ufficialmente alle 10, quando Bona Frescobaldi, presidente dell’associazione, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Eugenio Giani, presidente della Regione e Lorenzo Zazzeri spareranno il colpo del simbolico start.

Sindaco Nardella: «E’ un bel segnale di fiducia»

«Riparte Corri la vita ed è un bel segnale di fiducia – ha detto il sindaco Nardella -. Vorrei ringraziare gli organizzatori, che non hanno mai smesso di credere nella possibilità di realizzare questa manifestazione. C’è stato un lavoro eccezionale dei volontari, degli organizzatori e del Comune – ha continuato Nardella -, che ha fatto la sua parte, e sono sicuro che domenica vivremo una mattinata di gioia come è sempre stato. Non dimentichiamoci che Corri la vita è nata come progetto sociale rivolto in particolare alle donne e al sostegno nella lotta al tumore al seno. Dobbiamo stare accanto a tutte le donne – ha concluso il sindaco -, aiutandole nelle attività di prevenzione. Partecipare a Corri la vita significa essere parte di questo grande progetto di cui Firenze è protagonista assoluta».

Il programma

La mattina sarà principalmente dedicata all’attività fisica: dopo il riscaldamento in streaming con gli insegnanti della palestra Wellness Firenze Marathon, sarà dato lo start ufficiale dell’edizione 2021.

Previste le consuete premiazioni: “La vetrina più bella per Corri la vita”; Sara Pagliai per il “Premio Erasmus/Indire”, nonché la premiazione della nuova “Staffetta delle Botteghe”. Sarà inoltre consegnato un premio speciale ai tre gruppi più numerosi che indosseranno la maglia 2021: aziende, società sportive e palestre, associazioni, universitari, scuole.

Oltre all’attività fisica, spazio alla cultura: la manifestazione dà infatti la possibilità – nel pieno rispetto delle necessarie misure di sicurezza – di visitare gratuitamente, con prenotazione obbligatoria, più di 120 mete culturali selezionate in tutta la Toscana semplicemente indossando la maglietta ufficiale di Corri la vita 2021 (grazie a un accordo con la Regione Toscana, il Ministero della Cultura e l’aiuto della Associazione Città Nascosta). Per facilitare l’accesso a questi luoghi sarà disponibile fino al 22 settembre sul sito www.corrilavita.it il semplice e pratico sistema di prenotazione “saltalacoda”, che ha già fatto registrare più di 5mila persone.

Frescobaldi: «È emozionante vedere come la rete di solidarietà resiste e anzi continua a crescere»

«Anche quest’anno, con un’emergenza sanitaria globale ancora in corso, Corri la vita è al fianco di tutte le donne nella prevenzione e lotta contro il tumore al seno – ha dichiarato Bona Frescobaldi, presidente dell’Associazione Corri la vita onlus -. È emozionante vedere come la rete di solidarietà resiste e anzi continua a crescere. Grazie a tutti i nostri amici e volontari per sostenere le iniziative che da diciannove anni accompagnano la storia della Onlus: è attraverso questa generosità che centinaia di migliaia di donne hanno potuto ricevere assistenza con i nostri progetti».

Tutti i partecipanti sono invitati a condividere foto e stories sui canali social inserendo gli hashtag ufficiali #corrilavita2021 e #clv2021, taggando @corrilavita e utilizzando lo speciale “filtro” scaricabile gratuitamente dal profilo Instagram di Corri la vita. Pubblicando i propri scatti su Instagram sarà inoltre possibile aderire al contest Corri la vita di fa in tre, utilizzando gli hashtag #corrilavita e #corrilavitasifaintre, per aggiudicarsi uno dei tre premi in palio: una Nikon professionale, una coppa o una targa ricordo.