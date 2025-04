Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Toscana è la seconda regione italiana per crescita degli acquisti a rate. Lo rivela l’analisi della Fondazione Fiba, rilanciata da First-Cisl Toscana, che parla apertamente di un possibile “sovraindebitamento di massa”.

Credito al consumo: numeri da record nonostante i tassi alti

Nel 2024 il credito al consumo in Italia ha toccato quota 170 miliardi di euro (+5,3% rispetto al 2023), con la Toscana che ha fatto registrare un balzo ancora più marcato: +7,1%, per un totale di 11,8 miliardi.

Nel solo quarto trimestre, l’incremento regionale è stato del +1,97%, secondo solo all’Emilia-Romagna (+2,10%).

Nonostante l’Italia abbia un TAEG medio del 10,45%, più alto della media UE (8,38%), la tendenza al consumo a rate continua a crescere.

Lenzini (First-Cisl): “Serve una riforma del credito, rischio bolla sociale”

Secondo Marco Lenzini, segretario generale First-Cisl Toscana:

“Il credito al consumo oggi vale il 18,7% del totale dei prestiti in Italia, contro una media UE dell’11,2%. È un dato preoccupante, che ci dice quanto le famiglie siano costrette a ricorrere al debito per far fronte a spese ordinarie.”

Anche con la riduzione dei tassi da parte della BCE a partire da giugno 2024, si è registrato un nuovo aumento del TAEG nei primi mesi del 2025, “in modo inspiegabile”, sottolinea Lenzini.

Cresce la cessione del quinto: raddoppiata in 13 anni

Un ulteriore campanello d’allarme è l’aumento della cessione del quinto dello stipendio, utilizzata per far fronte a spese quotidiane o situazioni d’emergenza.

Dal 2011 al 2024, l’importo è salito da 10 a oltre 18 miliardi di euro.

“Le banche devono tornare ad ascoltare i clienti”

Lenzini chiude con un appello al sistema bancario:

“Troppo spesso gli istituti propongono prestiti di società terze solo per generare commissioni. Serve invece un credito più sartoriale, personalizzato sulle reali esigenze delle famiglie, e una valorizzazione delle competenze interne alle banche, per ristabilire un dialogo vero col mercato.”

