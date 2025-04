Tempo lettura: 2 minuti

MONTEFOLLONICO (Torrita di Siena) – Il borgo di Montefollonico si prepara a celebrare un traguardo speciale: la 20ª edizione di “Lo gradireste un goccio di vin santo?”, l’evento dedicato al celebre vino passito toscano. Due giorni ricchi di appuntamenti, sabato 26 e domenica 27 aprile 2025, per scoprire sapori autentici, tradizioni locali e le eccellenze del territorio.

Vin santo protagonista con 78 produttori amatoriali in gara

Il cuore della manifestazione sarà il concorso “Il miglior vin santo fatto in casa”, che quest’anno ha registrato un record di partecipazioni con 78 produttori amatoriali. Le degustazioni si svolgeranno per tutto il weekend nel centro storico del borgo.

Sabato 26 aprile: mercato, convegno e premiazioni

La giornata di sabato si apre alle ore 10:00 in Piazza Cinughi con il mercato di prodotti a km0, presente anche domenica. A seguire, nella Chiesa del Triano, il convegno “L’arte del Vinsanto: storia, tecniche produttive e caratteri di unicità”, a cura dell’I.I.S.S. “Angelo Vegni” – Le Capezzine.

Nel pomeriggio spazio al divertimento con la caccia al tesoro nei giardini e il tradizionale tiro del panforte in Piazzetta dei Caduti. La giornata si chiude con la cena a tema vin santo presso il ristorante La Chiusa e la premiazione dei migliori vin santi amatoriali (categorie dolce e secco), valutati da una giuria tecnica lo scorso 3 aprile.

Domenica 27 aprile: passeggiata naturalistica, tour del borgo e degustazioni

Domenica si apre alle ore 9:00 con la camminata sul Sentiero del Vin Santo da Torrita di Siena a Montefollonico, a piedi o in mountain bike (partenza da Piazza Matteotti, a cura della Proloco di Torrita). Alle 10:00 parte dalla Porta del Pianello un tour guidato gratuito del borgo.

Il pomeriggio si anima con la 5ª Ruzzolata dei caratelli in Piazza Cinughi (ore 15:00) e la musica dal vivo della band HopWei. Da non perdere la degustazione guidata di Vin Santo DOC alle 17:00 nelle sale del Palazzo Pretorio, in Via Landucci 30.

Enogastronomia e tradizione per tutti i gusti

Durante l’evento, i visitatori potranno gustare piatti tipici nell’area ristoro allestita al Giardino della Canonica, mentre al Bar Sport verranno serviti originali aperitivi a base di vin santo.

