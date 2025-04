Tempo lettura: 2 minuti

MONTEPULCIANO – Dal 11 al 27 luglio 2025, Montepulciano si trasforma nel cuore pulsante della cultura internazionale con il 50° Cantiere Internazionale d’Arte. Un’edizione celebrativa che rende omaggio alla visione del fondatore Hans Werner Henze, tra musica, danza, teatro, mostre e una sinestesia continua tra le arti.

Grandi numeri per un’edizione speciale

22 première , di cui 17 assolute mondiali (16 commissionate dal Cantiere) e 5 italiane

, di cui (16 commissionate dal Cantiere) e 4 orchestre coinvolte, tra cui l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Haydn, una formazione britannica e la nuova Orchestra del 50° Cantiere

coinvolte, tra cui l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Haydn, una formazione britannica e la nuova Oltre 340 artisti da tutta Europa

da tutta Europa Una mostra retrospettiva, un simposio sull’utopia culturale e decine di eventi tra i borghi più belli della Valdichiana Senese

Inaugurazione in grande stile: “Cavalleria Rusticana” in Piazza Grande

L’11 luglio, al tramonto, la suggestiva Piazza Grande diventa teatro a cielo aperto con la “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, per la regia di Alessandra Premoli e la direzione di Carlo Goldstein, con protagonisti giovani talenti e la Corale Poliziana.

Simposio “Esplorare Utopia”: riflessioni culturali con ospiti da tutta Italia

Dal 12 luglio prende vita il simposio curato da Filippo del Corno, per raccontare l’unicità del progetto del Cantiere come utopia sociale e culturale. Incontri, dialoghi e performance artistiche in tutta la Valdichiana Senese, Capitale toscana della Cultura 2025.

Mozart al femminile, danza d’autore e opere contemporanee

Serie Mozart – Amadeus e le virtuose (17, 19, 20 luglio): con la Orchestra Giovanile Italiana diretta da Giovanni Conti , protagoniste le pianiste Hisako Kawamura , Maya Oganyan e la stessa Mariangela Vacatello .

(17, 19, 20 luglio): con la diretta da , protagoniste le pianiste , e la stessa . Danza in Piazza Grande (19 luglio): la Compagnia Cantiere Danza presenta una creazione di Giovanni Napoli e Stephan Brinkmann .

in Piazza Grande (19 luglio): la presenta una creazione di e . Opera contemporanea “Maxima Immoralia” (25 luglio): prima assoluta di Orazio Sciortino, un’irriverente riflessione sull’eros nella cultura popolare.

Due grandi concerti sinfonici in Piazza Grande

23 luglio : Wandsworth Orchestra (Londra) – diretta da giovani talenti europei su musiche di Rimsky-Korsakov e Sibelius

: Wandsworth Orchestra (Londra) – diretta da giovani talenti europei su musiche di Rimsky-Korsakov e Sibelius 27 luglio – Concerto di chiusura: Orchestra Haydn diretta da Alessandro Bonato, solista al pianoforte Mariangela Vacatello su un programma tutto dedicato a Čajkovskij

Mostra retrospettiva e spettacoli per bambini

Mostra “Cantiere50” (11 luglio – 14 settembre): alla Fortezza di Montepulciano, con fotografie, documenti e ricordi dei 50 anni di storia.

(11 luglio – 14 settembre): alla Fortezza di Montepulciano, con fotografie, documenti e ricordi dei 50 anni di storia. The wood gate (23 maggio): favola musicale per bambini delle scuole primarie, composta da Davide Fensi nell’ambito del progetto “Orchestra in classe”.

Il Cantiere, laboratorio d’arte nel cuore della Toscana

Nato come progetto culturale e comunitario, il Cantiere resta oggi uno dei più vivaci esempi di festival diffuso, con eventi ospitati in templi rinascimentali, cantine storiche, piazze e castelli dei borghi senesi. Un’occasione unica per vivere arte, paesaggio e partecipazione collettiva.

