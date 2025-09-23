Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – La Toscana si conferma uno dei motori dell’economia italiana grazie alla solidità della manifattura e alla forte propensione all’export. Per il 2025 le imprese regionali stimano un fatturato pressoché stabile (-0,2% contro il -0,4% nazionale), nonostante l’impatto del caro energia, delle materie prime e del costo del lavoro.

Il quadro è stato tracciato oggi da Andrea Berna, Responsabile Commercial Banking di Banca Ifis, nel corso di Innovation Days Toscana, la tappa fiorentina del roadshow del Sole 24 Ore organizzato con Confindustria.

Berna ha sottolineato come la meccanica e la tecnologia restino i principali driver di crescita regionale (oltre +1% di fatturato), mentre settori storici come Moda e Automotive soffrono maggiormente la congiuntura internazionale e i dazi. “Il 2025 si sta rivelando un anno ricco di incognite – ha spiegato – ma le imprese toscane prevedono un fatturato stabile grazie a tre fattori: la propensione all’innovazione, la capacità di adattarsi nei mercati esteri e l’apertura a nuovi ambiti come l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi produttivi”.

I numeri confermano la vocazione all’export: il 55% delle aziende toscane esporta parte della produzione, contro una media nazionale del 44%. Nel 2024 le esportazioni hanno registrato un +13,6%, una performance nettamente migliore della media del Centro (+4,0%) e del Paese (-0,4%).

Vivace anche il mercato delle operazioni straordinarie: 89 quelle registrate in Regione lo scorso anno, pari al 7% del totale nazionale. Il 5% delle imprese toscane dichiara inoltre di voler acquisire nuovi business, con una maggiore propensione delle medie imprese e una disponibilità ad aprire il capitale a terzi nel 36% dei casi.

Berna ha ricordato come Banca Ifis, presente in Toscana con le filiali di Firenze e Pisa, supporti le Pmi non solo con strumenti finanziari tradizionali, ma anche con soluzioni per l’innovazione, dai finanziamenti a medio-lungo termine a leasing, noleggio e vendor financing.

L’intervento si è inserito nel più ampio dibattito di Innovation Days Toscana del Sole 24 Ore e Confindustria al Palazzo degli Affari di Firenze, dedicato ai temi di intelligenza artificiale, green energy, gender gap e internazionalizzazione, con la partecipazione di istituzioni, imprese e rappresentanti del mondo accademico.