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ABETONE – L’Abetone si è risvegliato sotto un manto di neve con fiocchi caduti intorno ai 600 metri e temperature in calo che hanno imbiancato piste e valichi.

Mentre pianure e giardini fioriscono con margherite, la montagna toscana prolunga l’inverno, favorendo una Pasqua sugli sci.

Stagione Sciistica Prolungata

Gli impianti dell’Abetone e Val di Luce rimarranno aperti fino al 12 aprile grazie all’ottimo innevamento e alle basse temperature previste. Rolando Galli, presidente della Società Abetone Funivie, ha definito questa “una nevicata finale eccezionale” che garantisce condizioni perfette per il finale di stagione, partito a fine novembre e più lungo del 2025.

Eventi e Previsioni Meteo

Nel weekend pasquale (4-5 aprile) è in programma l’ultimo après-ski con dj-set ai piedi dell’Ovovia, dalle 12 alle 22, attirando molti giovani. Le previsioni del Consorzio Lamma indicano nuvolosità e possibili nevicate oltre 800-900 metri il 27 marzo, bel tempo sabato 28 con minime a 0-1°C, e precipitazioni lunedì 30 oltre 1300 metri.

Disagi e Allerta Gialla

La nevicata ha causato blocchi stradali. A Chiusi della Verna (Arezzo), i carabinieri hanno soccorso 58 pellegrini su un pullman diretto al santuario, trasferendoli con navette di servizio. Alla Consuma, vigili del fuoco hanno aiutato una donna e un camionista. La protezione civile ha emesso allerta gialla per neve su nord-est Toscana e rischio valanghe su Apuane e Appennino, con cumulati fino a 40 cm e cadute di alberi sui valichi; si raccomanda catene e spostamenti limitati.

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