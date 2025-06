Tempo lettura: 2 minuti

PISA Non solo Giro d’Italia, Tirreno-Adriatica e Strade bianche. L’amore del ciclismo per la Toscana non conosce sosta. E così dopo Eroica e Tuscany rail, ecco arrivare per le strade toscane i 340 ciclisti della ‘999 Tuscany Grand Rando’, il più importante evento ciclistico italiano sulle ultra distanze.

Gli atleti, provenienti da 27 paesi diversi compresi asiatici, africani e americani, sono partiti ieri nel pomeriggio dal parco di San Rossore a Pisa. Avranno a disposizione al massimo 100 ore (fino a domenica 8 giugno) per coprire, in formula randonnée, una distanza di 1.200 km di strade secondarie prevalentemente a basso traffico veicolare, toccando gran parte del territorio regionale, nelle provincie di Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Pistoia, Lucca. Tappe obbligatorie a San Marcello Pistoiese, Cavallina, Cerbaia, San Gimignano, Pievescola, Monteluco, Santuario della verna, Ponte Buriano, Ponte d’Arbia, Sasso d’Ombrone, Pomonte, Argentario, Grosseto e infine La California prima di concludere il giro, di nuovo, a San Rossore.

«Siamo felici di ospitare la partenza e l’arrivo di questa manifestazione internazionale che convoglia in Toscana ciclisti da tutto il mondo, che potranno ammirare nel loro tour bellezze storiche, architettoniche e naturali come quelle di cui la nostra area protetta è ricca – commenta il presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani -. Il nostro Parco va vissuto e fruito, solo così se ne può diffondere la conoscenza e si può aumentare la consapevolezza ambientale. Siamo impegnati a incentivare la mobilità sostenibile, il Parco non a caso si trova al crocevia della ciclopista dell’Arno e di quella Tirrenica. Questo evento è un bellissimo stimolo e dimostra che si può vivere nella natura rispettandola».

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita

«La manifestazione costituisce il test più importante per la progettazione del percorso permanente del Tuscany Sweet Road, un tracciato che interesserà tutti i 28 ambiti turistici e costituirà un importante arricchimento dell’Atlante Bike della Regione Toscana» spiega Paolo Marrucci, presidente di Bike Rando.

Particolarmente significative saranno alcune iniziative collaterali quali la “notte gialla” a Cavallina nel Mugello per ricordare Gastone Nencini a 65 anni dalla vittoria al Tour de France e Franco Ballarini a 25 anni dalla vittoria alla Parigi Roubaix. Dalla Maremma, oltre ai grandi vini, garantita la presenza di alcuni musicisti legati alla tradizione della poesia estemporanea in onore di Elino Rossi, il poeta contadino recentemente scomparso. Molti sono i partner a sostegno dell’evento tra i quali spicca la presenza di Estra e Coop Firenze.