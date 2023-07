FIRENZE – Si attendono giorni di fuoco anche in Toscana. Da oggi fino a mercoledì 19 luglio il termometro è destinato a salire gradualmente, fino a toccare 40°.

Da giovedì è prevista una leggera diminuzione, nonostante si resti sopra i 35°. Meglio ancora poi dovrebbe andare dalla prossima settimana. a nuova ondata è dovuta all’anticiclone africano, che tornerà con forza su tutto il Sud e Centro Italia e temperature, anche in Toscana di 10-12 gradi sopra la media, con l’afa che aumenterà il disagio e la temperatura percepita e temperature elevate anche di notte, che renderanno più difficile dormire. Il codice rosso – che mette anche in allerta i servizi sanitari e sociali — è stato così, per adesso, prorogato fino alla giornata di oggi.