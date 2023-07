MONTALCINO – ‘The Bossa Queen’ alzerà il sipario martedì 18 luglio su ‘Jazz & Wine in Montalcino’, edizione n. 26, fino al 23 luglio.

Ed anche quest’anno parata di stelle mondiali del jazz sul palco di questo festival nato dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e il Comune di Montalcino.

«Come tradizione, il concerto inaugurale sarà all’interno delle storiche mura di Castello Banfi», anticipa Rodolfo Maralli presidente Fondazione Banfi, mente e direzione artistica del Festival. Protagonista Eliane Elias, The Bossa Queen, piano e voce, vincitrice di due Grammy® e due Latin Grammy® Award. Con il suo nuovo album ‘Quietude’, guida il pubblico alla scoperta delle sue radici brasiliane. Con lei, Marc Johnson contrabbasso, Leandro Pellegrino chitarra e Rafael Barata batteria.

«’Jazz & Wine in Montalcino’ – continua Maralli -, primo festival Jazz & Wine in Italia ed oggi uno dei più imitati, nasce nel 1998 quando, insieme alla famiglia Rubei, ritenemmo che l’abbinamento tra musica jazz di qualità e vino di pregio, potesse avere successo.

Quest’anno raggiunge la ventiseiesima edizione, a dimostrazione dell’esattezza dell’intuizione e della validità del progetto. Si sposa con un territorio importante, come quello di Montalcino, che esprime passione e rispetto per le tradizioni. L’incontro tra arte, musica, cultura, storia e tradizione, lo rende un festival unico».

Da mercoledì 19 luglio, il festival si trasferirà nella trecentesca Fortezza di Montalcino fino al 23 luglio, quando chiuderà questa edizione del festival Noa. Jazz & Wine in Montalcino si impone per la proposta artistica, una vetrina su ciò che l’universo del jazz propone, non disdegnando qualche incursione nel mondo del pop.

Mike Stern Band aprirà i concerti nella Fortezza medioevale di Montalcino.

Stern, uno dei chitarristi fusion più conosciuti ed apprezzati al mondo, salirà sul palco di Jazz and Wine con Lemi Stern, chitarra elettrica, ngoni, voce; Bob Franceschini, sax; Jimmy Haslip, basso elettrico; Dennis Chambers, batteria.

Giovedì 20 luglio, la Fortezza di Montalcino accoglierà Peter Erskine Quartet. Icona del jazz mondiale, vincitore di un Grammy®, Peter Erskine, batteria, si esibirà con Alan Pasqua al pianoforte, Darek Oles al contrabbasso e George Garzone al sax.

Venerdì 21 luglio sul palco della Fortezza di Montalcino arriverà The Manhattan Transfer con ‘50th anniversary and final world tour’. Inserita nella Vocal Group Hall of Fame, la formazione con le ‘voci’ Cheryl Bentyne, Alan Paul, Janis Siegel, Trist Curless, e Yaron Gershovsky piano e direzione, è una pietra miliare nella storia della musica jazz e pop.

Sabato 22 luglio, Jazz & Wine accoglierà i Tiromancino con ‘Summer Tour 2023’: un viaggio nella forza delle canzoni che hanno reso celebre la band e rivelato la sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione.

La 26° edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiuderà domenica 23 luglio in Fortezza con un concerto di Achinoam Nini, vero nome di Noa, ‘portatrice di pace’. L’artista nasce a Tel Aviv da genitori di origine yemenita e cresce tra Israele e Stati Uniti. Cantautrice, poetessa, compositrice e percussionista, Noa porterà a Montalcino la sua capacità di mescolare generi e linguaggi.

Inizio concerti ore 21,45.