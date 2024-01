FIRENZE – Temperature verso lo zero, in particolare nelle zone di pianura, il 22 gennaio in Toscana. Un caso isolato, perchè da domani torneranno a salire.

“Sarà inizialmente sereno con estese gelate nelle pianure, con valori sotto zero diffusi, anche di molti gradi nelle conche Appenniniche, dove si registrerà la mattinata più fredda di tutto gennaio. Aumentano le nubi da ovest nel pomeriggio. Qualche debole precipitazione in serata a partire dalle zone nord occidentali. Temperature massime senza grosse variazioni”, hanno evidenziato dal Centro Meteo Toscana.

“Dopo questa brevissima fase dai connotati tipicamente invernali – hanno evidenziato dall’ente che si occupa del monitoraggio meteorologico – l’alta pressione subtropicale si estenderà nuovamente sulla nostra penisola, lasciando passare, fra lunedì e la prima parte di martedì, un fronte atlantico piuttosto debole, reso praticamente innocuo dall’alta pressione, con aumento delle nubi e qualche debole pioggia, con fiocchi di neve in alta quota. Passato questo modesto disturbo l’alta pressione subirà un netto rinforzo sull’area Mediterranea con arrivo di aria mite che sarà più evidente sui rilievi”.

Con l’arrivo del freddo intenso a Firenze è stato potenziato il servizio di accoglienza invernale per i senza fissa dimora predisposto a partire dal 4 dicembre scorso dall’amministrazione comunale e gestito da Caritas. Oltre alle tre strutture previste per l’avvio del servizio (la Foresteria Pertini e l’Ostello del Carmine per accogliere gli uomini e la struttura della Parrocchia del Pignone in via dei Vanni), la Fondazione ha reso disponibile la struttura di via Corelli per l’accoglienza delle donne.