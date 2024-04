FIRENZE – La Toscana si conferma una regione generosa. Firenze e Livorno rientrano tra le prime dieci città per donazione di organi.

Il dato emerge dal rapporto l’Indice del dono, realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d’identità nelle anagrafi di oltre settemila Comuni italiani.

Livorno ha ottenuto il quarto posto con un indice del dono di 68,81/100, una percentuale di consensi del 77,9% e un’astensione del 38%. Firenze è ottava con un indice di 66,79/100, una percentuale di consensi del 75,6% e un’astensione del 39%. Presenza toscana anche “nella top ten dei comuni medio-grandi (30.000-100mila abitanti): Sesto Fiorentino è sesta con un indice di 70,52/100, Camaiore (Lucca) è ottava (70,31/100)”.

Nella clissfica regionale in testa c’è Lajatico (Pisa): ha ottenuto un indice del dono di 83,43/100, una percentuale di consensi dell’86,8% e un’astensione del 16,2%. A seguire Molazzana (Lucca) con un indice di 79,70/100, terzo posto per San Romano in Garfagnana (Lucca) con un indice di 75,46/100. La Toscana, si spiega ancora, è complessivamente sesta tra le regioni italiane con un indice del dono di 63,85/100: la percentuale di consensi è del 74,2% e l’astensione è al 44,5% contro una media nazionale di 68,5% di sì e di 41,8% di astenuti.