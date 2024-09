FIRENZE – Oltre 800 mila studenti che hanno preso parte all’anno scolastico appena iniziato, non ha la cittadinanza italiana. Il gruppo più numeroso è alle elementari, 322 mila.

Il 25,5% vive in Lombardia pari a 220.068 giovanissimi, seguita dall’Emilia Romagna con il 12,5% ovvero 107.747 ragazzi. Un altro 10,5% vive in Veneto (91.096), nel Lazio ci sono il 9,2% degli studenti senza cittadinanza italiana, stessa percentuale del Piemonte (79.591), l’8,3% è in Toscana. La regione con minor numero di immigrati senza cittadinanza è la Sardegna con lo 0,6%.

“La presenza di studenti con cittadinanza non italiana è ormai un fatto strutturale che impone la revisione della legge sulla cittadinanza per dare pieno riconoscimento a bambini e, ragazzi che nascono o arrivano da piccoli nel nostro Paese. È straordinario il numero di firme che in pochi giorni si è riusciti a raggiungere per il referendum abrogativo, che Cittadinanzattiva sostiene sin dall’inizio. Ce lo chiedono gli italiani giovani e meno giovani che da anni sono nel nostro Paese e vivono accanto ai nostri ragazzi e ragazze”, ha sottolineato Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

