SIENA – Un piano complessivo di investimenti di 548 milioni di euro di nuove opere e di 178 milioni di euro di manutenzione programmata sui 192 km di rete stradale di competenza Anas. Prosegue il percorso di monitoraggio da parte della Provincia di Siena insieme ad Anas sulle opere in corso di realizzazione e da realizzare e sulla rete stradale provinciale di tutto il territorio senese.

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il presidente Silvio Franceschelli e l’ingegnere Stefano Liani responsabile struttura territoriale Toscana di Anas per la ricognizione periodica sugli interventi. Un incontro al quale erano presenti anche i sindaci di Sovicille, Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, oltre ai consiglieri regionali Elena Rosignoli e Anna Paris. In tale occasione è stato doveroso altresì sottolineare che l’importante piano di investimenti, come noto, potrebbe avere dei rallentamenti a causa del caro materiali nonché nelle stesse difficoltà di reperibilità di alcune materie di base, che verosimilmente potranno causare rallentamenti sulle produzioni dei cantieri programmati.

“Il prossimo step di aggiornamento sarà tra qualche mese – ha sottolineato il presidente Silvio Franceschelli – Con Anas, che ringrazio per la disponibilità, abbiamo elaborato un modello di ricognizione e partecipazione che ci consente di avere sempre aggiornato il quadro degli interventi programmati e da programmare. Un confronto che si tiene due/tre volte all’anno e che vedrà, in aggiunta, due focus specifici: il primo tra maggio e giugno per valutare lo stato progettuale e la previsione di cantierabilità della S.S. 2 Cassia; l’altro, ad ottobre, sui temi della viabilità Anas nell’area della Val di Chiana e sgc E 78”.

Nuove opere S.G.C. E78 Grosseto Fano lotto 4, intervento in corso di esecuzione per un importo di 105,52 milioni di euro, prevede l’adeguamento a 4 corsie della S.s. 223 di Paganico dal km 27+200 al km 30+040. Il progetto del lotto 4 si sviluppa per una lunghezza di 2,8 km, mediante la realizzazione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente, nonché un sistema di viabilità complanari, per il raccordo con le viabilità locali. Ad oggi sono state completate le procedure espropriative; è stato completato il monitoraggio ambientale e ultimata la maggior parte della bonifica da ordigni bellici. Sono in corso le lavorazioni in corrispondenza della galleria di progetto (Poggio Tondo), con i movimenti di materia per rilevati e degli accessi all’imbocco nord della galleria è in corso, inoltre, la realizzazione della viabilità di cantiere.

S.G.C. E78 Grosseto Fano. Adeguamento a 4 corsie 2 lotto nel tratto Ruffolo – Armaiolo per un importo di 5,3 milioni di euro. Un intervento di prossimo avvio con la realizzazione di un sovrappasso ferroviario in località Pian delle Cortine con il completamento dei lavori rescissi al precedente appaltatore. In fase di aggiornamento il progetto esecutivo al nuovo Prezzario Anas 2022, per poter avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

S.G.C. E78 Grosseto Fano. Tratto 1 Grosseto – Siena. Interventi di miglioramento della galleria Casal di Pari per un importo di 35,14 milioni di euro. La consegna dei lavori, ormai prossima, sarà disposta al termine delle attività di monitoraggio ambientale ante operam e la predisposizione per il monitoraggio post operam e strutturale. L’appalto è compreso tra quelli nelle competenze del Commissario straordinario Massimo Simonini. Durata dei lavori prevista 18 mesi.

S.G.C. E78 Grosseto Fano. Tratto 1 Grosseto-Siena. Lotto 9, gara in corso, per intervento di adeguamento a quattro corsi, per un importo di 195,77 milioni di euro, dal km 41+600 al km 53+400. Sono in corso le attività necessarie per l’acquisizione delle aree oggetto di esproprio. Procedura prevista entro aprile 2022. Sono di prossimo avvio le attività di bonifica da ordigni bellici. Opera commissariata.

S.G.C. E78 Grosseto Fano tratto Siena-Bettolle. Adeguamento a quattro corsie del tratto Siena-Ruffolo Lotto 0 per un importo di 247 milioni di euro di cui solo 20 già finanziati. L’intervento prevede il raddoppio dell’esistenti due corsie, per uno sviluppo di 4,5 km e la realizzazione di due svincoli e diverse opere principali (2 gallerie e 6 viadotti). Progetto definitivo in fase autorizzativa, durata lavori 36 mesi, appaltabilità prevista nel 2023.

S.S. 2 Cassia. 1 Lotto Siena viadotto Monsindoli sulla SS223 di Paganico – svincolo di Monteroni d’Arbia Nord. Intervento finanziato per un importo di 100 milioni di euro per la realizzazione del collegamento tra la E78 Siena Grosseto con lo svincolo di Monteroni Nord in corrispondenza dell’inizio del 2 lotto della SS2Cassia. A seguito del rientro nelle competenze Anas, e del finanziamento dell’opera, sono state affidate le attività di progettazione per il riappalto e il completamento e affidamento dei lavori. Progettazione esecutiva avviata il 22 febbraio 2022.

Rete Anas Toscana in provincia di Siena Interventi di manutenzione programmata 2020/2022 per un investimento complessivo di 178 milioni di euro su 192 km di strade di cui 19 km di raccordo autostradale. Gli interventi ultimati corrispondo a oltre 54 milioni di euro, mentre 124 milioni di euro sono interventi in fase di progettazione. Tra le opere maggiori il ripristino del viadotto Ribussolaia a Chianciano Terme, il cavalcavia Ferrovia di Chiusi, la rotatoria in corrispondenza del bivio di San Biagio a Montepulciano, manutenzioni a viadotti, ponti e cavalcavia.

Si tratta di interventi per il 49% che riguardano opere maggiori (88 milioni di euro), piano viabile per il 37% (65 milioni di euro), opere complementari il 7% (12 milioni di euro) e barriere di sicurezza il 6% (11 milioni di euro); infine gli impianti per l’1% (1,4 milioni di euro). Venti gli interventi già completati ad ottobre 2021, trentanove quelli in corso o in fase di progettazione. In particolare, sul raccordo autostradale Bettolle – Perugia sono previsti interventi di manutenzione programmata per oltre 24 milioni di euro (il 77% per opere maggiori e il 23% per barriere di sicurezza); sulla S.S. 2 Cassia interventi per oltre 39 milioni di euro (il 92% per opere maggiori e l’8% di opere complementari), sulla S.S. 146 di Chianciano oltre 12 milioni di euro (il 71% per opere maggiori, il 15% per barriere di sicurezza, il 14% per opere complementari); sulla S.S. 674 tangenziale Ovest di Siena oltre 6 milioni di euro (il 79% in opere maggiori e il 21% in impianti). Infine, sulla S.S. 715 Siena – Bettolle interventi per oltre 35 milioni di euro (il 62% sul piano viabile, il 37% in opere maggiori, l’1% in opere complementari).