FIRENZE – L’ospedale Meyer di Firenze ha accolto i primi tre bambini provenienti dalla Striscia di Gaza. Sono arrivati nella notte a Pisa e poi trasportati nel capoluogo per accertamenti medici.

Hanno rispettivamente 10, 12 e 15 anni. Gli ultimi due sono un fratello e una sorella. Fanno parte di un nucleo di oltre 100 giovani, che in questi giorni raggiungeranno gli ospedali pediatrici italiani. Ad accoglierli il presidente Eugenio Giani: “A Firenze i nostri operatori sanitari dell’Ospedale Meyer si stanno prendendo cura di loro. Attivati assistenti sociali e accoglienza per i familiari. Nei prossimi giorni ne arriveranno altri. Non restiamo indifferenti, facciamo la nostra parte”.

Tutti e tre sono stati ricoverati in chirurgia: al momento sono in corso gli accertamenti per valutare la gravità delle loro condizioni e decidere come procedere. A breve arriveranno altri sette pazienti, tra bambini e adolescenti.