FIRENZE – Massimo riconoscimento per cinque gelaterie toscane, che hanno ricevuto tre coni, secondo il giudizio dell’ottava edizione della Guida Gelaterie del Gambero rosso.

La gelateria Rufus di Pisa per il Miglior gelato gastronomico. Grande ricerca da parte della gelateria pisana su gusti poco convenzionali, molto sperimentali e che richiamano ingredienti puri come il Cece piccino delle crete senesi, Annurca campana e porri toscani. Gli altri locali selezionati sono Gelateria della Passera di Firenze (a cui va anche il premio speciale per la valorizzazione della produzione territoriale per il limone Costa d’Amalfi Igp), i Gelati del Bondi, sempre a Firenze, ancora Pisa con la gelateria De’ Coltelli e infine la gelateria Dondoli a San Gimignano.

Sono 78 le nuove gelaterie entrate in Guida quest’anno, delle oltre 400 presenti, di cui alcune vere e proprie novità e nuove aperture accanto alle storiche conferme. Tante le variabili anche nel variegato mondo del gelato con nuove ricette che vanno incontro alle varie tendenze e richieste come le versioni senza lattosio, con meno zuccheri, gluten free.