FIRENZE – Solo Bolzano e l’Emilia Romagna hanno un numero di accesso al pronto soccorso maggiori rispetto al 2019. A rivelarlo il rapporto Agenas, che ha fatto un quadro nazionale.

Su 18 milioni di ingressi nel 2023, i ricoveri rappresentano solo il 12%. Di questi il 2% sono codici bianchi, il 5% verdi. Il tempo medio per i codici di minor rischio è rispettivamente di 164 minuti (bianchi) e 229 (verdi).

Per i codici bianchi, rileva Maria Pia Randazzo dell’Agenas, i tempi di attesa maggiori si hanno in Friuli Venezia Giulia, ed i tempi minori in Umbria e P.A. Bolzano. Per il codice verde, i tempi maggiori si registrano sempre in Friuli, seguita da Val d’Aosta e Liguria; i tempi minori in Toscana e P.A. Bolzano. Per i codici gialli il tempo media di attesa è di 416 minuti (il tempo maggiore in Sicilia con 540 minuti di permanenza. A Bolzano e Trento i tempi minori).

In generale, nel 2019 gli accessi al Ps erano 21 milioni. Rispetto al dato per cui molte strutture di Ps non raggiungono il numero minimo di accessi previsti per standard, nonostante il gran numero di accessi impropri, ciò si spiega, rilevano gli esperti, con il fatto che sul territorio ci sono spesso tanti punti di accesso per l’emergenza e questo frammenta molto l’offerta.