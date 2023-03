AREZZO – Protestano i Comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino che chiedono in una lettera alla Regione Toscana “urgenti spiegazioni” sulla soppressione del treno regionale 18711 che partiva da Arezzo alle ore 12.56 diretto a Chiusi (Siena) con fermate a Castiglion Fiorentino, Camucia, Terontola e Castiglione del Lago (Perugia).

Da alcuni giorni spiegano “senza alcun preavviso e senza neppure avere aggiornato gli orari ufficiali, si è assistito alla soppressione del treno. Il convoglio è stato sostituito con il treno regionale 18713 delle 13.10 che però non ferma più né a Castiglion Fiorentino né a Camucia. Ad accorgersi della variazione, che non è stata comunicata alle amministrazioni locali, è stato il presidente della commissione Trasporti del Consiglio comunale di Cortona, Alberto Milani, pendolare ferroviario”.

“Come rappresentanti dei Comuni – dichiara l’assessore ai Trasporti di Cortona Silvia Spensierati – non comprendiamo né condividiamo tale improvvisa scelta che sta determinando disagi soprattutto all’utenza pendolare e scolastica che si trova costretta a posticipare in maniera considerevole il ritorno a casa. Si chiede pertanto a Trenitalia e all’assessore regionale ai Trasporti l’immediato ripristino della corsa che si è da sempre caratterizzata per una significativa frequentazione di utenti”. “Spiace dover chiedere spiegazioni, significa non essere stati previamente interpellati o quantomeno informati – dichiara l’assessore ai Trasporti di Castiglion Fiorentino, Chiara Cappelletti – Ci auguriamo, oltre a delle risposte, anche un cambio di rotta in ordine al dialogo con le amministrazioni dei Comuni coinvolti dalle scelte aziendali che vanno ad incidere sulla collettività”.