BADIA TEDALDA – Dopo nove ore di intense ricerche, è stato ritrovato l’elicottero Agusta AW109 della Leonardo precipitato ieri pomeriggio tra Marche e Toscana.

Il velivolo è stato localizzato a Badia Tedalda (Arezzo) precisamente in una zona impervia e difficile da raggiungere, accessibile solo a piedi, situata al confine tra le due regioni. Nell’impatto sarebbe andato distrutto.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate in un’area di circa 35 chilometri e hanno coinvolto un ampio dispiegamento di forze: Vigili del Fuoco delle Marche, Toscana e Umbria, unità cinofile, droni Sapr, il Soccorso Alpino, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, personale sanitario e alcuni cacciatori locali particolarmente esperti del territorio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri. A bordo dell’elicottero, secondo le prime informazioni, c’erano l’imprenditore orafo aretino Mario Paglicci e il senese Fulvio Casini, originario di Sinalunga, entrambi coinvolti nella tragedia ancora sotto accertamento. I loro corpi potrebbero essere all’interno del mezzo. Le indagini e i soccorsi proseguono per chiarire le cause dell’incidente e valutare le condizioni dei presenti.

