FIRENZE – Spopola il turismo Open air in Italia. Il fatturato è di 8 miliardi, 11,4 milioni di arrivi nel 2024 (+3,5% rispetto al 2023), 71 milioni di presenze (+1,3% sul 2023).

Il settore conta in Italia 1 milione e mezzo di posti letto in oltre 2600 strutture che impiegano un totale di 100 mila addetti, e sta registrando un vero e proprio boom di preferenze grazie anche agli investimenti delle imprese su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità ambientale e sociale, che ne fanno la realtà più vivace e innovativa del panorama turistico italiano. L’offerta del turismo all’aria aperta vede in testa, tra le regioni, il Veneto, che sul fronte dei posti letto rappresenta il 17,7% del totale nazionale, insieme alla Toscana (14%). Seguono Puglia ed Emilia Romagna, con rispettivamente il 7,3% e 7% dei posti letto, e la Lombardia, con il 6,8%.

“Le maggiori performance si registrano nel Nordest, ma in tutta Italia sono in atto un’espansione e un’evoluzione in termini qualitativi senza precedenti. Risultati che si debbono attribuire agli investimenti realizzati dalle imprese su tutti i fronti, compreso quello dell’inclusività”, ha affermato il presidente Faita Federcamping Alberto Granzotto.

