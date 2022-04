SIENA – Un week end di Pasqua da bollino rosso quello che si è vissuto in gran parte d’Italia con le principali destinazioni turistiche che sono state letteralmente prese d’assalto.

Record si è registrato a Venezia con160mila visitatori sabato, 140mila domenica e quasi 100mila a Pasquetta. Numeri eccezionali che però, se non gestiti bene, possono portare la città nel caos. Ecco, quindi, che il sindaco Luigi Brugnaro ha parlato di prenotazioni obbligatorie, in via sperimentale, per i turisti a partire dalla prossima estate per poter visitare la città.

Numeri sicuramente inferiori ma comunque sopra i livelli di guardia quelli fatti registrare anche in gran parte delle aree a vocazione turistica della Toscana. Firenze, Siena, la Val d’Orcia con la perla termale di Bagno Vignoni, Pisa, San Gimignano e Isola del Giglio. Abbiamo scelto sei destinazioni che, seppur con una gestione e capacità di accoglienza dei flussi diversa, potrebbero presto seguire l’esempio di Venezia.

Abbiamo chiesto al docente di marketing territoriale Roberto Guiggiani tre motivi perché potrebbe essere giusta la chiusura e tre motivi perché, al contrario, potrebbe risultare sbagliata.

GIUSTA

Limitare gli accessi ad una delimitata area di una città o ad una destinazione turistica, permette di limitarne il “consumo” (e se vogliamo il degrado o la distruzione) e di poterla ammirare nella sua reale e piena bellezza. La prenotazione obbligatoria è un modo decisamente comodo, e praticamente alla portata di tutti, per garantire la migliore fruibilità di una visita. Permette di sapere in anticipo, senza dover fare la fila e senza tensioni, quando è il proprio turno. L’eccesso di turisti (a Venezia come altrove) riguarda spesso poche strade e pochi luoghi di una città: basta spostarsi su una via parallela e non c’è nessuno o quasi. Oppure si concentra su alcune ore del giorno, di solito fra le 10 e le 18. Queste limitazioni potrebbero quindi essere anche un invito – ed un incentivo – a visitare luoghi meno conosciuti di una stessa destinazione o scegliere orari meno frequentati. Una buona pratica è l’app di Feel Florence a Firenze.

SBAGLIATA