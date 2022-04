ROMA – Ludovica Bargellini da tempo non viveva più a Pistoia. Aveva scelto Roma per inseguire il suo sogno, fare cinema. Spezzato, a soli 35 anni, da un incidente stradale alla Montagnola.

Forse un colpo di sono, ma l’impatto contro un muretto è stata fatale. La giovane attrice, protagonista nella serie tv The young pope di Paolo Sorrentino, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio, ma i tentativi di salvarle la vita sono stati vani. Un minuto di silenzio è stato osservato dal Consiglio comunale di Pistoia. Sul grande schermo aveva esordito nel 2009, dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma come costumista e formata al Teatro Azione, sempre nella Capitale. Aveva partecipato ai lungometraggi Non c’è tempo per gli eroi di Mugnaini, Dylan Dog vittima degli eventi di Claudio di Biagio, Palato assoluto di Francesco Falaschi.