FIRENZE – Nell’ambito dell’Estate Fiorentina, dall’11 agosto al 17 settembre, arriva la rassegna del festival del cinema iberoamericano di Firenze “Un’estate Entre Dos Mundos”.

Proiezioni, talk e concerti a ingresso libero dal Chiostro del Museo Novecento di Firenze a quello della Biblioteca Thouar.

La rassegna si apre con uno sguardo sul mondo dell’America Latina, dal Cile al Messico, dal Brasile alla Colombia, sulle contraddizioni e le bellezze del nostro tempo.

Al Museo Novecento di Firenze vedremo quattro film delle passate edizioni del festival: Martinez della messicana Lorena Padilla, una commedia in cui si racconta di un burocrate scorbutico e solitario (11 agosto).

Plaza Catedral di Abner Benaim, storia di Alice, una donna di 42 anni che, dopo la morte del figlio, si è rinchiusa in sé stessa. Il suo mondo chiuso viene sconvolto dalla comparsa del quattordicenne Chief (18 agosto).

Il documentario El agente topo di Maite Alberdi in cui un 83enne si finge agente segreto per rendere credibile il suo ruolo in una casa di riposo (25 agosto).

E Los minutos negros, neo-noir di Mario Muñoz che ci porta alla fine degli anni ’70, nella città petrolifera di Paracuán, dove il giovane tenente Vicente Range cerca di catturare “Chacal”, un serial killer di bambine che si nasconde dietro una rete di corruzione e potere. Tratto dal romanzo di Martín Solares (1 settembre).

Questi due ultimi film saranno poi in programma a Sesto Fiorentino, al Multisala Grotta il 31 agosto e il 7 settembre, insieme ai cortometraggi Sobre elas della brasiliana Bruna Arcangelo, e La melodía torrencial del messicano José Luis Saturno.

A chiudere la rassegna, il 17 settembre, nel Chiostro della Biblioteca Thouar, a Firenze, sarà la serata di premiazione del cortometraggio vincitore del contest “Sentiero Mexican’s Way”, in collaborazione con il Sentiero Film Factory.

Il regista messicano Jesús Garcés Lambert consegnerà il premio al vincitore della residenza artistica 2024 ideato per premiare un giovane creatore di cortometraggi. A seguire il concerto del gruppo messicano Son Alebrijes di Carlos La Bandera e Dj Il Santo.

Info www.entredosmundosfirenze.com