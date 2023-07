GROSSETO – Cinque giorni dedicati al meglio del cinema d’autore internazionale tra ospiti, proiezioni, mostre, degustazioni ed eventi collaterali calati nel cuore della Maremma Toscana.

Dal 26 al 30 luglio si torna nei luoghi simbolo del territorio – da Manciano a Sorano, fino a Montemerano, Rocchette di Fazio e Saturnia – per la 6/a edizione di Saturnia Film Festival, la kermesse itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande. Cuore pulsante della manifestazione – quest’anno dedicata a Franco Zeffirelli nel centenario della nascita – sono i cortometraggi, 12 in concorso, dagli schermi di Cannes, Torino e Florida Film Festival.

Si conferma inoltre la sezione lungometraggi, per celebrare le tre opere prime e seconde più significative dell’ultimo anno, che saranno presentate al pubblico da autori e protagonisti, e torna il focus dedicato alla video arte. Tra gli ospiti Daniele Luchetti, Greta Scarano, Lorenzo Richelmy, Bianca Nappi. Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano. Main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a segreteriasaturniafilmfestival@gmail.com, info su www.saturniafilmfestival.it) .

Ogni sera in cartellone tre corti – uno per ciascuna delle categorie di concorso: Fiction internazionale, Fiction Italia e Animazione – più un lungo, presentati dall’attore Matteo Nicoletta e ospitati in spazi suggestivi: inaugurazione del programma cinema mercoledì 26 luglio in piazza Magenta a Manciano, si continua giovedì 27 nella piazza di Rocchette di Fazio, venerdì 28 in piazza Vittorio Veneto a Saturnia e sabato 29 in piazza del Castello a Montemerano, mentre 30 luglio si terrà il consueto gran galà presso il parco termale Terme di Saturnia Natural Destination, con la premiazione dei film vincitori.

Tra i cortometraggi in competizione “Il barbiere complottista” di Valerio Ferrara, vincitore del premio Miglior Cortometraggio La Cinef al Festival di Cannes (27/07), “Old Tricks” di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov, presentato al Torino Film Festival (28/07), “7 lbs 8 oz” di Yoo Lee applaudito al Florida Film Festival (27/07), e poi ancora da Cannes “The Right Words” di Adrian Moyse Dullin (28/07), “Bear” di Nasch Edgerton (27/07), “Spring Roll Dreams” di Mai Vu (29/07). I tre lunghi selezionati quest’anno sono “L’uomo sulla strada” di Gianluca Mangiasciutti, “Primadonna” di Marta Savina e “Margini” di Niccolò Falsetti, che saranno proiettati e discussi alla presenza degli autori (rispettivamente il 27, 28 e 29 luglio).

Tra gli eventi collaterali da segnalare il documentario “Zeffirelli conformista ribelle” di Anselma Dell’Olio, che sarà sul grande schermo nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del maestro del cinema (26/07) oltre a un focus sulla fiction italiana fuori concorso con i corti “Rea” di Adelaide Dante De Fino, “Sir” di Maurizio Ravallese e “Me and You” di Valentina De Amicis (26/07).

Spazio all’arte con la mostra Screens, esposizione collettiva che riunirà presso il Mastio della Fortezza Orsini a Sorano le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano (dal 25/07 al 31/08). Sempre a cura di Pompili per il 2023 la selezione dei cortometraggi per la sezione Art Shorts, dedicata al film d’artista, che dopo il successo della passata edizione torna con 5 opere scelte.

I riconoscimenti ai cortometraggi saranno assegnati da una giuria presieduta dal direttore della distribuzione di Medusa Film Paolo Orlando e composta da Mario Mazzetti (Vivilcinema), Manuela Rima (Rai Cinema) e Mirella Cheeseman (Wildside); mentre il premio al Miglior lungometraggio sarà conferito direttamente dal pubblico, che potrà votare durante le serate del festival.

Info www.saturniafilmfestival.it