FIRENZE – Gabriele Pieranunzi, primo violino dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, e Daniela Cammarano, violinista attivissima nel panorama concertistico nazionale, saranno protagonisti insieme all’Orchestra La Filharmonie, guidata dal maestro Nima Keshavarzi, del concerto “Tutto Mozart”.

Appuntamento sabato 25 febbraio alle ore 21.00, nell’ambito della rassegna musicale “Rifrazioni”, presso il Teatro Niccolini di Firenze (Via Ricasoli, 3), con un repertorio dedicato interamente al compositore austriaco. L’evento inaugura la collaborazione tra La Filharmonie e il neonato Politecnico delle arti di Firenze – formato da Conservatorio di Musica Luigi Cherubini, Accademia di Belle Arti di Firenze e Isia – con l’avviamento di percorsi condivisi di formazione e introduzione alla professione artistica.

In programma l’esecuzione di capolavori quali la “Sinfonia n. 30 in re maggiore, K202”, per proseguire con il “Concertone per due violini e orchestra in do maggiore, K190” e concludere con la “Sinfonia n. 40 in sol minore, K550”. Le attività de La Filharmonie sono possibili grazie al patrocinio e al contributo di Ministero della Cultura, Comune di Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Associazione Italiana Attività Musicali.

Il prossimo appuntamento sarà a marzo alla Certosa di Firenze con un Concerto di Pasqua che vedrà l’esecuzione della Stabat Mater di Pergolesi, con la direzione del Maestro Giulio Arnofi. L’ultimo concerto sarà a maggio, al Conservatorio Cherubini, con la direzione di Marc Niemann e la partecipazione di Sandro Laffranchini, primo violoncello del Teatro alla Scala: per l’occasione saranno eseguite musiche di Montalbetti, Tchaikovskij e Beethoven.

Prevendite su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/biglietti-pieranunzi-cammarano-keshavarzi-tutto-mozart-532433923197

www.lafilharmonie.com

direzione@lafilharmonie.com