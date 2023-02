CHIANCIANO TERME – Il bello, il giusto e l’utile del cortometraggio in un festival. Il 18 e 19 agosto si tiene a Chianciano Terme, nella splendida cornice della Sala Fellini del Parco Acquasanta delle Terme, l’edizione 23 di Corto Fiction.

Per chi volesse partecipare si è aperto il bando e ci sarà tempo fino al 31 maggio per presentare i propri corti. Le sezioni che contraddistinguono il festival sono suddivise per tema: Tema Libero, Tema Comico, Tema Spirituale, Premio Artista dell‘anno, Miglior Tema Sociale, Miglior Soggetto, Premio della Critica, Cavallo Alato, Black Comedy. Ideatore e direttore artistico è Lauro Crociani.

Il festival ha il supporto del Comune di Chianciano Terme, Banca Centro Toscana Umbria, Terme di Chianciano, FederAlberghi Chianciano Terme, Micbat Fedic nazionale.

I file vanno inviati a info@cortofiction.it mentre il Bando e Scheda di adesione si possono scaricare qui o dal sito www.cortofictio.it

CF Regolamento

CF Scheda di Adesione