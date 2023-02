FIRENZE – Da stasera e per tutto il fine settimana, la facciata di palazzo del Pegaso si tinge dei colori dell’Ucraina.

“Siamo e resteremo sempre al fianco di chi ha scelto di stare dalla parte giusta della storia. Non voltiamo la testa, non dimentichiamo i nostri valori identitari e ribadiamo con forza che la Toscana è contro la guerra e la risoluzione armata dei conflitti”. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, annuncia l’illuminazione del palazzo del Pegaso. Ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, l’Assemblea legislativa torna ad accendersi dei colori della bandiera di un popolo che sta resistendo con forza all’invasione.

“Questa terribile guerra ha segnato il cuore dell’Europa, ha portato morti, feriti e devastazione. È un conflitto che ha un oppressore, la Russia, e un oppresso, l’Ucraina, di fronte al quale la Toscana non si vuole girare dall’altra parte” sottolinea il presidente. “Continueremo – ribadisce – a tenere accesi i riflettori su questa tragedia e anche per questo illuminiamo di giallo e di azzurro, i colori dell’Ucraina, la sede del nostro Consiglio regionale, in sostegno e vicinanza al popolo ucraino”.

Già l’anno scorso, con la seduta d’urgenza, tutto il Consiglio regionale aveva espresso con forza solidarietà e vicinanza.