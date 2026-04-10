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FIRENZE – “No” netto alla nomina di Stefano Scaramelli come Garante regionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

A dirlo è Lorenzo Falchi, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), che in un’intervista a Toscana Tv ha criticato duramente la scelta della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio del Consiglio regionale toscano, bollandola come inadeguata per un ruolo così delicato.

La decisione, approvata nei giorni scorsi dalla Commissione, ha già acceso un vivace dibattito politico. Proposta dal gruppo consiliare di Casa Riformista, la designazione dell’ex vicepresidente del Consiglio regionale – Stefano Scaramelli – non ha ricevuto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, pur facendo parte della maggioranza che sostiene il governatore Eugenio Giani. Ora la proposta approderà in aula a Palazzo del Pegaso per il voto definitivo e la ratifica.

“Il Garante dell’Infanzia è una figura importante e delicata, che richiede un curriculum e esperienze molto specifici”, ha spiegato Falchi. “C’è un mondo di associazioni che ruota intorno a questo ruolo, pensiamo ai tutori volontari e ai minori stranieri non accompagnati: serve una persona con competenze mirate”. Il consigliere ha aggiunto di ritenere che “tra i curriculum presentati ce ne fossero di più idonei” e ha annunciato che, se la nomina arriverà in Consiglio, “non la sosterrò”. Nessun attacco personale a Scaramelli, ha precisato, ma un richiamo alle “conoscenze specifiche” indispensabili per il ruolo.

La nomina del Garante, figura indipendente istituita per tutelare i diritti dei minori in Toscana, è regolata dalla legge regionale 18/2009 e prevede un mandato di cinque anni. Le polemiche arrivano in un momento di tensioni nella maggioranza di centrosinistra, con il M5S che già in Commissione aveva espresso dissenso. Resta da vedere se l’aula confermerà la scelta o se emergeranno alternative.

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