Tempo lettura: < 1 minuto

CASTELFRANCO DI SOTTO – Una lite a scuola tra due ragazzine di 12 anni finisce con un’aggressione a colpi di forbici a Castelfranco di Sotto, nel Comprensiorio del Cuoio pisano.

L’episodio è avvenuto questa mattina, durante l’orario delle lezioni, creando forte apprensione tra studenti e personale scolastico.

Secondo le prime ricostruzioni, le due si trovavano in palestra per l’ora di educazione fisica quando una delle ragazze avrebbe chiesto all’altra di seguirla nei bagni con una scusa. Una volta rimaste sole, sarebbe scattata l’aggressione: la giovane avrebbe colpito la coetanea al collo utilizzando un paio di forbici.

Immediato l’intervento dei soccorsi. La studentessa ferita è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non sono considerate gravi. L’episodio ha comunque richiesto l’attivazione delle procedure di emergenza all’interno dell’istituto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le cause del gesto, al momento ancora da definire. Non si esclude che alla base possano esserci contrasti precedenti tra le due ragazze.

L’altra dodicenne si trova attualmente insieme ai genitori nella caserma dei carabinieri, dove viene ascoltata dagli investigatori. L’istituto, sotto shock per quanto accaduto, sta collaborando con le forze dell’ordine per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e valutare eventuali provvedimenti.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici