FORTE DEI MARMI – Il suo nome compare nell’albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi (Lucca). L’amministrazione ha tentato anche questa strada per notificare a Dmitry Arkadievich Mazepin l’avviso di ‘congelamento’ del suo yacht.

Che però nel frattempo è scomparso dalle acque italiane. Come riporta Il Tirreno, non c’è traccia neppure del magnate dei fertilizzanti, colpito da sanzioni a seguito dell’invasione russa in Ucraina. A Forte dei Marmi la guardia di finanza però ha trovato l’ultima traccia in ordine di tempo dell’oligarca, un domicilio fiscale aperto per l’affitto di una villa al mare. Così nelle ricerche è stata seguita anche la consueta attività amministrativa con la pubblicazione nella casa comunale di un avviso “per il ritiro del verbale di contestazione 3/2023”. In Versilia non lo vedono da tempo e la villa non risulta più affittata a lui.