Tempo lettura: < 1 minuto

BAGNO VIGNONI (SI) – Un buongiorno da Bagno Vignoni per Isabella Ferrari. Una mano che apre la finestra direttamente sulla celebre piazza “allagata” del gioiello termale della Val d’Orcia, nelle sue stories di instagram.

Per l’attrice italiana, di cinema, tv e teatro – lanciata da Sapore di mare e interprete in tanti film di successo (fra cui Saturno contro, Caos calmo, Un giorno perfetto, e La grande bellezza) – un lunedì a Bagno Vignoni, che è iniziato con un clima non proprio tipico di metà luglio, foschia e temperature sotto la media.

Ma la magia della vasca di Bagno Vignoni, i riflessi sull’acqua termale dl loggiato di Santa Caterina, della chiesa di San Giovanni e delle abitazioni medievali, hanno stregato anche Isabella Ferrari.